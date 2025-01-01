Собянин: Обновление еще 50 школьных зданий завершится в 2025 году

Это учебное заведение было модернизировано по программе "Моя школа". Основное внимание уделили организации современной образовательной среды для детей и педагогов. Кроме того, заработали разнообразные кружки и секции, в том числе по футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и хореографии.

Благоустроена и пришкольная территория: сделаны беговые дорожки, площадки — спортивная и для сдачи ГТО, зоны для тихого отдыха и общения. Примечательно, что корпус обновили всего за год.

В пилотный проект программы вошли еще три школы — №281, №1190, №1514, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Еще в 50 учебных учреждениях продолжается обновление по новой программе. Планируется, что эти работы будут завершены в следующем году.

Отметим, что по всей Москве сегодня, 4 октября, проходят мероприятия ко Дню учителя. Например, в Курчатовской школе устроили церемонию чествования педагогов. Прямо на улице для них развернули красную дорожку. Еще к празднику в Москве установили яркие инсталляции в виде огромных букетов цветов. Одна из них находится напротив Большого театра. И это не просто букет. Рядом — специальная рамка с надписью "С Днем учителя. Московское образование".