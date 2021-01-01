Жилье в трех странах мира, корпоративы за миллионы: о чем молчит Валерий Леонтьев

В последние три года о Валерии Леонтьеве почти ничего неизвестно. Певец буквально пропал со всех радаров. А ведь до этого он активно работал: заседал в жюри телешоу "Голос. 60+", а в декабре 2021-го спел на "Песне года", отработал новогодние телесъемки и частные концерты.

Однако на днях стало известно, что Валерий Леонтьев споет на юбилейных концертах своего друга, продюсера, композитора Игоря Крутого. А в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года Казанова отечественной сцены споет в Дубае, передает "КП". И если обычно за корпоратив Леонтьев берет шесть миллионов рублей, то в новогоднюю ночь его гонорар может дойти до десяти миллионов. Кроме того, сообщается, что сейчас в процессе обсуждения еще несколько частных выступлений артиста в конце года.

Певец считается одним из самых закрытых отечественных артистов. Тем не менее, журналисты выяснили, что Валерий Леонтьев далеко не постоянно живет в Америке, где в Майами у него есть недвижимость. Много времени он проводит в Москве, даже порой выступает на частных мероприятиях, просто предпочитает об этом не распространяться. В столице, кстати, у него есть роскошная квартира в Колокольниковом переулке. А еще у артиста был дом в Подмосковье, но он его продал и купил виллу в Испании, которую сдает в аренду.