Российский дрон завис над одним из домов в Угледаре. Оператор заметил людей в гражданской одежде, которые несмело выглядывали из подъезда. Но увидев беспилотник, начали махать руками. Российские бойцы выдвинулись к зданию. Дали людям воду и всю еду, которая была с собой. По имеющимся данным, в подвалах высоток Угледара найдены 116 местных жителей, которые отказались покидать свои дома и уходить вместе с ВСУ.

По всему Угледару на зданиях - российские флаги. Разбив этот укрепрайон ВСУ, российские силы вышли на широкие донецкие степи. Наносятся удары по всей линии соприкосновения и западнее города. Вплоть до Часов Яра. По поступающей информации, если еще неделю назад нашим штурмовикам оставалась до Курахова 8 километров, то теперь уже 2.

Помимо Угледара, Нелеповки, Крутого Яра, за прошедшую неделею под контроль российских сил перешли также населенные пункты Макеевка в ЛНР, Верхнекаменское в ДНР, Вишневое Харьковской области. На курском направлении потери противника - более трех тысяч человек за неделю.

"Забрали с работы. Посадили в бусик. Четверо. Забрали. Без прохождения всего - забрали, и все. Нам сказали, что вы будете сидеть в Сумах на блокпостах. Сказали: три дня - и вы уедете. Нас кинули командиры. Мы приняли решение - пошли и сами сдались", - рассказал пленный.

За сутки ВСУ предприняли пять безуспешных попыток перейти через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь курской области. Опубликованы кадры уникального боя, как всего два бронетранспортера морпехов Черноморского флота пресекли попытку ВСУ прорваться в тыл наших войск. Остановили колонну, состоящую из 19 броневиков.

На одном из перекрестков американские машины, перевозящие пехоту, попадают под огонь нашего БТР. Морпехи практически в упор расстреливают противника. Нескольким броневикам удается прорваться, но через считанные сотни метров их ждала вторая засада. Еще один наш БТР был спрятан за деревьями. Итог боя - сожжены десять машин противника. Четыре смогли прорваться и были подбиты из гранатометов. Вся перевозимая пехота уничтожена. Пять броневиков развернулись и отступили.