Мишустин вручил государственные премии учителям

По традиции, в преддверии Дня учителя в Доме правительства чествовали педагогов. Глава кабмина Михаил Мишустин за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу вручил государственные премии.

Наградами правительства отмечены шесть работ, лауреатами стали 22 педагога. Премьер рассказал, что в приоритете государства - поддержка молодых учителей. Речь в первую очередь касается решения жилищных вопросов. А для тех, кто строит карьеру в сельской местности, программу "Земский учитель" по поручению президента продлили до 2030 года.

Михаил Мишустин поблагодарил педагогов за их труд и опыт, которые они передают новым поколениям.