Мишустин вручил государственные премии учителям

По традиции, в преддверии Дня учителя в Доме правительства чествовали педагогов. Глава кабмина Михаил Мишустин за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу вручил государственные премии.
Наградами правительства отмечены шесть работ, лауреатами стали 22 педагога. Премьер рассказал, что в приоритете государства - поддержка молодых учителей. Речь в первую очередь касается решения жилищных вопросов. А для тех, кто строит карьеру в сельской местности, программу "Земский учитель" по поручению президента продлили до 2030 года.
Михаил Мишустин поблагодарил педагогов за их труд и опыт, которые они передают новым поколениям.
В этот день мне особенно приятно сообщить о решении правительства учредить пять именных стипендий. В честь педагогов-новаторов – Антона Семеновича Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского, Константина Дмитриевича Ушинского, всемирно известного психолога Льва Семеновича Выготского, а также выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Каждая из них будет ежегодно назначаться десяти студентам, наиболее ярко проявившим себя в области педагогического образования. Рассчитываю, что это позволит привлечь еще больше внимания молодых людей к такой благородной профессии.