Жену SHAMANа заметили с другим мужчиной: это известный артист

В Сети распространилась информация, что якобы жену SHAMANа Елену Мартынову заметили с популярным исполнителем Егором Кридом. Будто бы пара веселилась вместе в VIP-ложе на концерте Валерии, а после вдвоем покинула мероприятие, сообщает телеграм-канал PEOPLETALK.

Напомним, что новость о разводе SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) и Елены Мартыновой, стала громом среди ясного неба. Сперва об этом сообщили Telegram-каналы, а затем заслуженный артист России сам подтвердил эту информацию. Рассказывая о причинах развода, SHAMAN сослался на занятость. Он подчеркнул, что решение прекратить отношения было принято совместно.

"Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид", - написал Дронов в своих соцсетях.