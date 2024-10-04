"Меня просто убили": Кондулайнен вышла на связь и опровергла новости о параличе

На днях в Сети прошла информация о госпитализации Елены Кондулайнен. Лишь сейчас актриса прокомментировала эти данные, назвав их ложью. Она объяснила, что до недавнего времени находилась в Турции и за новостями не следила. А когда узнала, решила расставить все точки над i.

"Я уже разозлилась на всех. Если я не ударю по носу врагам, будет хуже, пираньи начинают меня раздирать. Мне уже казалось, что у меня просто не осталось сил. Но у меня хватит на всех сил. Я их похороню", - высказалась Кондулайнен о недобросовестных журналистах.

О своей болезни актриса не любит распространяться, но не скрывает, что четыре года назад перенесла инсульт. По словам Елены, ей потребовалось полтора года и миллионы рублей, чтобы вернуться к нормальной жизни. Все заботы об артистке взяли на себя ее сыновья.

"Я сейчас была в реабилитационном центре полтора месяца, где восстанавливала речь. Там врачи объяснили мне, что слова, которые мы говорим, влияют на все происходящее. И поэтому, как напишут, так и произойдет. Все эти публикации меня просто раздавили. Я заболела, потому что прочитала. И плачу. Меня просто убили", - заявила Кондулайнен "МК".