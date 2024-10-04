Появившийся в наручниках на заседании Чекалин обратился к суду с просьбой

Артем Чекалин появился в зале Троицкого районного суда в наручниках. Вместе с бывшей женой Валерией и деловым партером его обвиняют в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж по подложным документам. В ходе заседания Чекалин обратился к суду с просьбой не отправлять его под домашний арест, передает РИА Новости.

"Можно выбрать другую меру пресечения, например, запрет определенных действий, чтобы я не пользовался Интернетом, но не сидел бы под домашним арестом. У меня тут работа, семья, я не собираюсь скрываться", - попросил Чекалин.

Однако его просьбе не вняли. Стало известно, что Артема Чекалина все же отправили под домашний арест до 26 ноября. Прокурор в ходе заседания заявил, что блогеру грозит срок от пяти до десяти лет лишения свободы. Домашний арест блогер будет отбывать в своем доме в Красногорском районе Подмосковья. Кроме того, ему запретили пользоваться интернетом, звонить и общаться со свидетелями.