Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Кроме того, военнослужащие, проявившие мужество и героизм, получили именное огнестрельное оружие. Андрей Белоусов от лица Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России и от себя лично поздравил их со столь высокими наградами, поблагодарил за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении победы.

"Благодарю вас и в вашем лице всех, кто сегодня находится на переднем крае за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Вы истинная опора России. Миллионы наших соотечественников поддерживают вас и гордятся вами. Желаю вам здоровья и всем нам скорейшей победы", - приводит слова Белоусова Минобороны в своем телеграм-канале.

Ранее Андрей Белоусов поздравил бойцов, которые отличились при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике. Поздравительные телеграммы были отправлены пяти соединениям, принимавшим участие в боях за Угледар. Белоусов поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге. Министр выразил уверенность в том, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.