Специалист рассказал о новом браке Шнурова

Недавно стало известно о том, что Сергей Шнуров разводится со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой. Якобы именно она подала в суд документы на расторжение брака. А ведь несколько лет назад лидер группировки "Ленинград" утверждал, что именно в четвертом браке наконец обрел чувство настоящей семьи. За шесть лет союза Ольга родила артисту двоих детей.

"Если проанализировать все браки Сергея Шнурова, то становится понятно, что он выбирает в жены неординарных ярких женщин со стержнем. В одном из интервью он так и сказал: "Мне нужна сильная женщина, которая может сказать нет". То есть в браке он ищет спасения от самого себя. От тех пороков и склонностей, пагубность которых ясно осознает. И ждет, что его избранница наденет ежовые рукавицы и сделает из него приличного человека", - высказалась психолог Анна Ковалевская.

По мнению специалиста, в какой-то момент Сергею Шнурову надоедают "контроль и игра в семьянина", и он начинает переходить границы, которые сам для себя установил. Вот тут, по логике эксперта, и получается конфликт, потому что избранница не готова мириться с фортелями артиста, а тот не хочет "прогибаться".

"Мне кажется, что у этого человека будет и пятый брак, и шестой... И остановится и остепенится он только тогда, когда не сможет вести свой привычный образ жизни по состоянию здоровья", - заключил эксперт в беседе с "Миром новостей".