Telegram объяснил свой сбой нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке

Буквально накануне, 3 октября, Telegram перестал загружать сообщения и мультимедиа. Оказалось, массовый сбой случился из-за резко увеличившейся нагрузки на мессенджер. Команда выступила с официальным объяснением.

"В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности, в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа", - значится в официальном телеграм-канале мессенджера.