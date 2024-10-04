У Сбера случился сбой: деньги снимаются дважды

Клиенты российских банков столкнулись с ошибочным списанием денежных средств со своих карт из-за сбоя в платежных терминалах Сбербанка. Люди на протяжении нескольких дней жалуются в Сети на двойные списания. При этом проблема затронула весь банковский рынок, так как у Сбербанка крупнейшая в России сеть платежных терминалов.

Примечательно, что ошибочные списания произошли только по картам платежной системы Visa. Сообщается, что в настоящее время банки перепроверяют операции по картам и возвращают списанные по ошибке деньги, но это может занять время, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что Москва и Сбербанк договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и глава компании Герман Греф. Документ даст новый толчок для развития сотрудничества между Москвой и Сбером.