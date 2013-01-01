Дуров показал дочь: и она не от Болгар

Вокруг личной жизни Павла Дурова в последнее время муссируется самая разная информация. А все благодаря Ирине Болгар, которая называет себя матерью троих детей миллиардера. Несмотря на то, что официальный представитель создателя Telegram заявил, что у Болгар и Дурова не было отношений, та не унимается и продолжает публиковать фотографии и видео, на которых запечатлен Павел. Правда, многие интернет-пользователи до конца не верят в их подлинность, считая продуктом нейросети.

Меж тем Павел Дуров тоже не сдается в отстаивании своей правды. На сей раз он опубликовал фотографию, на которой запечатлен со своей старшей дочерью, которая родила ему первая супруга Дарья.

"Вот моя дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята", - сообщил Павел.

Ранее Ирина Болгар заявила, что намерена написать книгу, в которой обещает раскрыть детали романтических отношений с Дуровым. На этом женщина останавливаться не намерена. Она планирует и документальный фильм снять.