Актриса Аглая Шиловская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Актриса театра и кино Аглая Шиловская выступила перед военнослужащими. Она отметила, что впервые тут находится, но ей понравилось все, как устроено.

Шиловская пожелала всем военнослужащим вернуться домой живыми и здоровыми, а также исполнила для них несколько музыкальных композиций.

Ранее Единый пункт отбора на военную службу в Москве посетили солисты и артисты "Москонцерта", а также известные певцы Александр Буйнов, Феликс Царикати, Маргарита Суханкина, Лада Дэнс и другие.

Ранее сообщалось, что контрактники, отправившиеся на военную службу из Москвы, в течение года смогут получить выплаты на общую сумму более пяти миллионов рублей. Размер единовременной выплаты для контрактников в столице составит 1,9 миллиона рублей.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 и работает каждый день.

1 октября в России начался осенний призыв, он продлится до 1 декабря. В этом году в армию пойдут 133 тысячи человек. Срок службы остался неизменным - 1 год. Основанием для призыва на срочную военную службу в этом году будут являться бумажные повестки. Электронное оповещение в тестовом режиме пока действует лишь в трех регионах - в Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл.