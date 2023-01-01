Над российскими регионами за ночь сбили 10 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили десять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В небе над Белгородской областью перехвачено и уничтожено семь дронов, в Курской области сбиты два БПЛА, в Воронежской – один.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ВСУ пытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Один человек получил осколочное ранение.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.