В Курской области российские войска продолжают уверенно выбивать неонацистов. Сокрушительные удары по позициям противника в приграничье наносит авиация.

Экипажи вертолётов Ка-52, получив данные от разведки, отработали по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ. Все ракеты ушли точно в цель. После выполнения боевого задания, экипажи выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета.

Успешное продвижение наших войск поддерживают инженерные подразделения группировки войск "Север". Они возводят блиндажи, восстанавливают переправы и обезвреживают минные поля противника.

Уверенно отбрасывают противника вглубь обороны российские военные и в зоне проведения СВО. Огонь артиллерии не даёт врагу поднять головы. С воздуха сокрушительные удары наносит армейская авиация, обеспечивая надежную поддержку для наступления пехоты, сообщает "ТВ Центр".