Минобороны представило новых героев спецоперации

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Константин Волков, заметив разведывательный дрон ВСУ, уничтожил его из стрелкового оружия, не дав неприятелю обнаружить наш миномётный расчёт. Позже, Волков сбил еще и ударный беспилотник радикалов, не допустив потерь среди российских военнослужащих.

Ефрейтор Владислав Канов во время штурма вражеских позиций сумел выявить командира подразделения украинских боевиков и точным выстрелом ликвидировал его. Потеряв управление, противник бежал с поля боя, а наши войска заняли новые, более выгодные рубежи.