Минобороны представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Константин Волков, заметив разведывательный дрон ВСУ, уничтожил его из стрелкового оружия, не дав неприятелю обнаружить наш миномётный расчёт. Позже, Волков сбил еще и ударный беспилотник радикалов, не допустив потерь среди российских военнослужащих.

Ефрейтор Владислав Канов во время штурма вражеских позиций сумел выявить командира подразделения украинских боевиков и точным выстрелом ликвидировал его. Потеряв управление, противник бежал с поля боя, а наши войска заняли новые, более выгодные рубежи.