Дочь публично посмеялась над Филиппом Киркоровым

Наследнице Филиппа Киркорова Алле-Виктории в конце ноября исполнится 13 лет, сейчас девочка, по некоторым данным, учится за границей, собственно, как и ее младший брат Мартин. Однако Алла-Виктория регулярно пользуется соцсетями, куда периодически выкладывает публикации, в которых подшучивает над именитым отцом.

Вот и на сей раз Киркорова обнародовала ролик, в котором посмеялась над отцом. В шутливой форме Алла-Виктория выразила переживания, как бы имя поп-короля не оказалось в списке людей, посещавших вечеринки Пи Дидди (P-Diddy). В Сети пользователи по достоинству оценили чувство юмора юной наследницы артиста и рассыпались в комплиментах.

Напомним, что в Америке набирает обороты скандал вокруг Шона Комбса (настоящее имя Пи Дидди). Ему грозит пожизненное заключение. В обвинительном заключении указывается, что Комбс в течение десяти лет владел "грязной империей сексуализированных преступлений". Рэпер, по версии следствия, заманивал гостей на свои вечеринки, где гостей накачивали наркотиками, а девушек насиловали. Самое скандальное, что участниками этих тусовок были и многие представители западного шоу-бизнеса.