Собянин: С понедельника в Москве начнут включать отопление

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в Telegram, что скоро в столице начнут включать отопление.
"В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему своё время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры наружного воздуха. В этой связи с понедельника приступим к включению отопления", - написал глава города.
Как уточнил мэр, работа будет проводиться поэтапно. Сначала тепло подадут на объекты социальной сферы и в жилые дома.
"Городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Всего было подготовлено больше 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых многоквартирных домов", - добавил Собянин.