Собянин: С понедельника в Москве начнут включать отопление

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в Telegram, что скоро в столице начнут включать отопление.

"В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему своё время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры наружного воздуха. В этой связи с понедельника приступим к включению отопления", - написал глава города.

Как уточнил мэр, работа будет проводиться поэтапно. Сначала тепло подадут на объекты социальной сферы и в жилые дома.