Посол Ирана сравнил "Железный купол" Израиля с дуршлагом

Посол Ирана в Москве Казем Джалали прокомментировал недавнюю атаку на Израиль. Напомним, исламская республика отправила на территорию неприятеля сотни ракет. Немало из них достигли своей цели. В результате посол Ирана жестко раскритиковал ПВО Израиля.

"Они говорили, что у них есть "Железный купол". И мы видели, что этот "Железный купол" оказался дырявым как сеточка, как дуршлаг", - припечатал Джалали израильское ПВО в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что Иран никогда не хотел войны и не стремится к ней, а всегда призывал к перемирию. Касаясь темы конфликта между Израилем и "Хезболлой", дипломат отметил, что Иран не хочет вводить свои войска в другую страну.

Напомним, Иран атаковал Израиль в ответ на ликвидацию генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.

Кстати, россиянам, которые находятся в Израиле, рекомендовали покинуть страну на фоне резкого обострения ближневосточного кризиса. Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов призвал сограждан подумать над тем, чтобы покинуть Израиль с помощью коммерческих авиарейсов, которые осуществляет ряд авиакомпаний, включая израильскую авиакомпанию El Al, пока имеются такие возможности.