Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

В России отмечают День учителя. Праздник, который касается каждого из нас. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают преподаватели школ, вузов и техникумов - все, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием молодёжи.

Как отметил Владимир Путин, достижения и победы учеников - лучшее подтверждение значимости учительского труда, а преемственность поколений - залог высокого уровня и независимости российского образования.

"Учительский труд вызывает особое уважение. В нём заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, своё призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране", - сказал президент.

Он отметил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой, а преемственность поколений, сбережение и приумножение традиций позволяют стране уверенно идти вперёд.