Александр Михайлов отметит 80-летие концертом в Доме кино

Народный артист РСФСР Александр Михайлов празднует 80-летие. На его счету десятки ролей в театре, но настоящую народную любовь ему принесла работа в кино.

Картины "Любовь и голуби", "Одиноким предоставляется общежитие", "Мужики!" заслуженно входят в золотой фонд советского кинематографа. Артист также исполняет песни и романсы.

7 октября в Центральном доме кинематографистов состоится юбилейный вечер Александра Михайлова. Он отметит своё 80-летие концертом, который назвал "С любовью к России".

О жизни и творческом пути артиста рассказывает Анастасия Мартынова (смотрите видео).