Собянин поздравил московских педагогов с праздником

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днём учителя. Мэр отметил, что профессия учителя – почётная и ответственная. От таланта, мудрости и терпения педагога зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения.

Московское образование динамично развивается и каждый год берёт новую высоту. Наши школы входят в десятку лучших в мире, и это безусловный успех учительского сообщества столицы. Огромное вам спасибо!

Собянин особо отметил труд ветеранов педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование и воспитание нескольких поколений москвичей. Он пожелал всем педагогам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо столицы.

Ранее с Днём учителя всех российских педагогов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что Россия всегда отличалась сильной педагогической школой, а преемственность поколений, сбережение и приумножение традиций позволяют стране уверенно идти вперёд.