Путин поздравил Рахмона с днём рождения

Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с днём рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под Вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.