Путин поздравил Рахмона с днём рождения

Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с днём рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под Вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.
Глава России отметил последовательные усилия Эмомали Рахмона, направленные на упрочение отношений между Москвой и Душанбе. Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.