После героического освобождения Угледара российские войска развивают наступление к северо-западу от города. Десятки киевских радикалов сдались в плен, а наши бойцы заполучили множество трофеев, в том числе американское и польское вооружение.

Минобороны раскрывает подробности взятия Угледара. Бойцам группировки войск "Восток" удалось сломить украинскую оборону благодаря проведению обходного маневра. Российские военные взяли город в клещи ударами с флангов даже несмотря на то, что он был под мощным контролем ВСУ.

Свыше 40 украинских военнослужащих сдались в плен. Противник сопротивлялся до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. В освобождённом городе у российских штурмовиков теперь много трофеев.

Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей. Тем, кто прятался в подвалах, российские военные привозят продукты и воду.

В Курском приграничье военнослужащие инженерных подразделений разминируют и уничтожают неразорвавшиеся снаряды. Есть и другие важные задачи - строительство укреплений. Блиндажи и капониры для бойцов возводят в кратчайшие сроки. Также инженерные подразделения выполняют работы по восстановлению дорог и переправ.