Западный проект под названием "Украина" бесперспективен и наносит удар по международной безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он также указал на бессмысленность поставок Киеву зарубежного оружия. Это подтверждает и освобождение Угледара. Всё больше людей в Европе, Америке, да и самой Украине склоняются к такому же мнению.

Побег ВСУ из Угледара показывает, насколько пали духом украинцы. Причём, по сообщениям из Николаевской области, одно из подразделений территориальной обороны, то, где служат отъявленные последователи Бандеры, разбежались при атаке российской армии в Угледаре. Вместо них в оборону отправляют недавно мобилизованных.

Украинская верхушка пытается спихнуть вину за потерю Угледара друг на друга. В кандидаты на вылет сразу двое: внесённый в России в список террористов и экстремистов, глава ГУР Украины и министр обороны. Но, как сообщает украинская пресса, этот вопрос пока решили отложить до выборов в США.

В Киеве настолько потеряли связь с реальностью, что не могут просчитать, с кем именно в Вашингтоне придётся иметь дело в ноябре. С Дональдом Трампом, которые хочет остановить конфликт за 24 часа, или с Камалой Харрис - политической копией Байдена.

Энергичная Камала Харрис недалеко ушла от престарелого Джо Байдена. По крайней мере позорится на публике не меньше. Во время её выступления в одном из городов Мичигана завис телесуфлёр, а с ним и кандидат на президентский пост.

Президентские выборы, уверен бывший генсек НАТО, дадут некий новый импульс. Йенс Столтенберг, не успев покинуть пост, уже переобулся. И пока новый секретарь в Киеве обещает безоговорочную помощь, Столтенберг уже списывает Зеленского со счетов, намекая на то, что договариваться с Россией всё же придётся.

По словам Столтенберга, у европейских членов НАТО остаётся слишком мало оружия. Лидер партии "Союз Сары Вагентнехт" призывает Олафа Шольца сближаться с Москвой, и предлагает для начала не отправлять Украине вооружение. А вот бывший министр федеральной канцелярии Германии решил передать Киеву свою старую одежду. Он похудел на 30 килограммов и решил обновить гардероб. Зная, огромный аппетит шайки с Банковой, видимо, он не прогадал с размером.