Израиль продолжает атаковать гражданские объекты в Ливане

Израиль сегодня вновь бомбил пригороды Бейрута. По сообщению ЦАХАЛ, целью были объекты движения "Хезболла", расположенные в жилых районах.

Кроме этого, атаковали лагерь палестинских беженцев на севере Ливана. Беспилотник врезался в многоэтажный дом. В соцсетях распространяют кадры сильного пожара в квартире на верхнем этаже.

В результате этих ударов погибли шесть человек, в том числе один из командиров военного крыла ХАМАС вместе с семьёй, сообщает "ТВ Центр".

В свою очередь, Ливан выпустил по Израилю пять ракет. В ЦАХАЛ заявили, что большинство были сбиты. Остальные упали в безлюдной местности. Движение "Хезболла" сообщило о потерях среди военных еврейского государства. Они погибли при попытке прорваться к границе.