Собянин рассказал о популярных электронных сервисах для учителей

Сервисы "Московской электронной школы" каждый день помогают учителям. О популярных сервисах рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

К примеру, "Электронный журнал" позволяет планировать уроки, выставлять оценки и давать домашние задания школьникам. А с помощью сервиса "Аттестация педагогов" учителя могут подать заявления на добровольную аттестацию и в онлайне ознакомиться с результатами.

Мэр отметил, что проект МЭШ ориентирован не только на учащихся и их родителей, но и на удобство преподавателей и управленческих команд столичных школ.