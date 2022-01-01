Освобождено село Желанное Второе в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Желанное Второе в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а войска группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи на линии соприкосновения.

За последние 24 часа средствами ПВО России сбито восемь реактивных снарядов HIMARS, три авиабомбы Hammer и 55 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.