Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области

За сутки потери ВСУ в курском пограничье составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны России. Также за последние 24 часа в плен сдались 17 военнослужащих ВСУ.

Наши военные отразили две контратаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка и Обуховка, а также отбиты попытки ВСУ контратаковать в направлении Камышёвки и Плехово.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20 650 военнослужащих, добавили в военном ведомстве.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.