Путин и Рахмон обсудили взаимодействие в рамках СНГ

Двусторонние отношения сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры рассмотрели ряд вопросов в преддверии заседания Совета глав государств СНГ. Оно пройдёт в Москве 8 октября.

Во время разговора Владимир Путин тепло поздравил своего коллегу с днём рождения. Ранее в поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Россия ценит последовательные усилия президента Таджикистана, направленные на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнёрства.