В Москве возводят храм в честь Фёдора Ушакова

На севере Москвы в Левобережном районе возводят храм в честь Святого праведного воина Фёдора Ушакова на Речном вокзале. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Будущий церковный комплекс включает белокаменный храм и пристроенное к нему здание с приходскими и вспомогательными помещениями. В августе на звонницу установили колокола.

Завершить строительство планируют в 2025 году. После окончания всех работ на территории разместят бюст легендарного адмирала русского флота Фёдора Ушакова - покровителя моряков и защитников Отечества, сообщает "ТВ Центр".