Израиль ликвидировал кандидата на пост лидера "Хезболлы"

Глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин, считающийся основным претендентом на пост лидера движения, погиб при израильской атаке на Бейрут. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Израильский источник в сфере безопасности подтвердил телеканалу Sky News на арабском языке: Хашим Сафи ад-Дин ликвидирован ударом в Бейруте.

После убийства Хасана Насраллы Сафи ад-Дин рассматривался как претендент на пост генерального секретаря "Хезболлы", но официального подтверждения его назначения так и не поступило.

В ночь на 28 сентября Израиль нанёс массированный удар по Бейруту. В результате был убит лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла и несколько командиров движения. Всего за последние дни в Ливане в результате израильских ударов погибли более тысячи мирных жителей, ранены шесть тысяч человек.