Станцией "Потапово" за месяц воспользовались 400 тысяч пассажиров

Более 400 тысяч пассажиров воспользовались станицей "Потапово" Сокольнической линии за месяц работы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, новая станция улучшила транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова. Ещё "Потапово" почти на треть разгрузила станцию "Новомосковскую" на красной ветке.

"Потапово" - станция Московского метрополитена, конечная Сокольнической линии. Её торжественное открытие состоялось 5 сентября этого года. "Потапово" стала первой в московском метро отапливаемой наземной крытой станцией.