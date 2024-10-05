Российские туристы пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

Две россиянки пострадали в аварии с туристическими автобусами в Турции. ДТП произошло недалеко от города Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Анталье. Одна пострадавшая госпитализирована.

Генконсульство находится в контакте с туроператором и страховой компанией. При необходимости россиянкам окажут любую помощь.

Известно, что авария произошла на трассе D400. Двигавшийся в сторону Аланьи автобус по непонятным причинам врезался в стоявший на обочине другой автобус, из которого выходили постояльцы отеля.