Запад принуждает Украину пойти на уступки в конфликте с Россией. Влиятельная газета Financial Times узнала об обсуждении мира на Украине по не очень выгодному для Киева сценарию.

Дело в том, что всё больше чиновников на Западе и в Киеве склоняются к такому сценарию завершения конфликта, согласно которому Украина сможет вступить в НАТО, но не целиком. Часть территорий придётся оставить России.

Газета поясняет, что речь идёт о таких договорённостях, при которых Киеву предоставят железные гарантии безопасности со стороны НАТО. Но эти гарантии не будут распространяться на земли, подконтрольные России.

В Киеве поспешили опровергнуть публикацию FT, но, очевидно, что рано или поздно Украине всё же придётся выбирать между потерями ещё большей территории или миром с Россией пусть на невыгодных условиях.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.