Первая страна в мире начала массовую вакцинацию от оспы обезьян

Демократическая Республика Конго начала первую кампанию по вакцинации против вируса оспы обезьян. Об этом сообщает местное отделение ВОЗ. Врачи используют для вакцинации препарат компании Bavarian Nordic.

Конго является одними из лидеров по числу выявленных случаев инфицирования оспой обезьян. В прошлом году в стране зарегистрировано более 30 тысяч заболевших, погибло около тысячи человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера. В России за все время наблюдения было выявлено три случая оспы обезьян.

Болезнь считается опасной только для людей с ослабленным иммунитетом. Её симптомы – лихорадка, увеличение лимфатических узлов, сыпь на теле. При лёгком течении оспа обезьян проходит сама по себе через две-три недели.