Продолжается успешное наступление российских войск в зоне СВО

Всё дальше отбрасывают врага российские военные в зоне проведения СВО. В ходе активного наступления на южнодонецком направлении наши бойцы день за днём занимают более выгодные рубежи, не давая противнику ни малейшего шанса перейти в контратаку. Надёжную огневую поддержку пехоте обеспечивает артиллерия.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц "Акация" на угледарском участке фронта. Одним метким выстрелом экипаж уничтожил БМП и блиндаж ВСУ.

Также эффективно артиллеристы ликвидируют ракетные установки и укрепленные огневые точки врага, ведут контрбатарейную борьбу.

"Акация" поражает цель на дальности до 20 километров, в боекомплекте - 46 снарядов широкого спектра применения, сообщает "ТВ Центр".