Бейрут в огне: Израиль нанёс мощные удары по столице Ливана

Жертвами новых бомбардировок Ливана стали 25 человек, более 120 ранены. Израильские ВВС нанесли удары по 16 городам и поселкам, включая Бейрут. Ливанская столица - зона боевых действий.

Из аэропорта продолжают вылетать редкие самолеты, но попадают на них либо иностранцы, либо богачи. Обычные ливанцы в Бейруте выходят на набережные, полагая, что там безопаснее. Целыми семьями здесь живут в палатках.

Впервые Армия обороны Израиля нанесла удар по Триполи - городу на севере Ливана. Там под огонь попал лагерь беженцев, где, как утверждает Тель-Авив, уничтожен один из командиров ХАМАС и его семья, жена и две дочери. Кроме того, арабские СМИ пишут, что в результате израильской бомбардировки Бейрута мог погибнуть Хашим Сафи ад-Дин, его называют новым руководителем "Хезболлы".

Сразу два митинга прошли в Лондоне. Одни поддерживают Израиль, другие называют развязанную войну на Ближнем Востоке геноцидом. США поддерживают Израиль. Сейчас Тель-Авив решает, как ответить Ирану на обстрел баллистическими ракетами.

Целями могут стать ядерные объекты Исламской Республики. Израиль не дал США гарантий, что не станет наносить удары по ядерной инфраструктуре Ирана.