Российские войска берут в окружение важный опорный пункт ВСУ - Селидово. Неонацисты не в состоянии сдержать натиск наших бойцов. Подразделения артиллерии группировки войск "Восток" продолжают активное наступление. Они уничтожают живую силу и технику, укрепления противника, а также оказывают огневую поддержку действиям штурмовых подразделений.

По словам наших бойцов, сейчас на угледарском участке фронта активность противника значительно снизилась. Продолжают успешно выполнять боевые задачи экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения группировки войск "Запад". В этот раз военнослужащие уничтожили блиндажи, пулемётные гнезда и живую силу ВСУ.

Продолжается боевая работа в приграничных районах Курской области. Штурмовики уничтожают боевую технику и живую силу противника. Морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства. Боевики ВСУ были взяты в плен.