Студентов пригласили на театральный фестиваль в Москву

Юные артисты со всей страны представят свои спектакли на II студенческом театральном фестивале-конкурсе "Точка А". Он проходит в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На одной сцене соревнуются как профессиональные, так и любительские коллективы, для которых конкурс - это шанс заявить о себе. В составе жюри - известные деятели культуры и искусства.

Церемония открытия прошла в малом зале ВГИКа, зрителям показали спектакль "Ромео и Джульетта". Фестиваль пройдёт на ведущих театральных площадках Москвы и завершится 11 октября торжественным гала-концертом, на котором объявят победителей, сообщает "ТВ Центр".