Собянин рассказал о благоустройстве территорий рядом со станциями метро

В этом году в столице благоустроят свыше сорока территорий рядом со станциями метро, Московского центрального кольца и четырёх диаметров. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, помимо стандартных работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности, создаются места отдыха, спортплощадки, зоны для выгула собак.

Так, благоустройство проходит возле шести объектов Троицкой линии метро. У станции "Генерала Тюленева" обновят сквер, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения мероприятий. Около МЦД "Перово" приведут в порядок десять спортивных и детских площадок.