На Ближнем Востоке разгорается пожар полномасштабной войны

Десятки человек погибли этой ночью в секторе Газа. Израиль атаковал школу и мечеть, где нашли приют беженцы. Мишенью были командные пункты ХАМАС. Бомбили сегодня и жилые кварталы Бейрута. Под ними, как утверждают военные еврейского государства, располагались оружейные склады ливанского движения "Хезболла".

Сколько погибших и раненых после ночной бомбардировки Бейрута, ещё не успели сосчитать. Спасатели и врачи в ливанской столице третью неделю работают в авральном режиме. Точечные, как их называет Израиль, удары ЦАХАЛ нанёс сразу по двум десяткам объектов, включая Исламское управление здравоохранения. В этих зданиях "Хезболла" прятала оружие, рапортовали в Армии обороны Израиля.

Некоторые жители Ливана уезжать не планируют: сложно бросить всё и бежать в никуда. Да и покинуть страну не так-то просто. Стоимость билетов на любой транспорт взлетела до небес. В аэропорту Бейрута после ночных ударов - перебои с электричеством. Попасть на самолёт для большинства нереально. Многие сегодня едут в город Триполи, в надежде попасть на катер или на паром.

У кого денег нет - идут пешком. В сторону Турции сегодня тянутся колонны беженцев. Ситуация в регионе буквально обострилась до невероятных масштабов. "Хезболла" ведёт наземные бои. Из Ливана в ответ на удары противника летят и ракеты: этим утром сирены звучали сразу в нескольких городах на севере Израиля.

ЦАХАЛ атаковал накануне военный объект в Сирии. А в Газе после мощнейшей ночной атаки, в эпицентре которой оказались десятки домов, мечеть и школа, погиб, по меньшей мере, 21 человек, 90 ранены, включая детей.

7 октября исполнится ровно год, как ХАМАС совершил чудовищное по своей жестокости нападение на Израиль. Это же - и годовщина начала массированных ударов по Газе, которую за 12 месяцев сравняли с землёй. Ближний Восток замер в ожидании: как Израиль ответит на удары со стороны Ирана, а ответить пообещал лично Нетаньяху. К нему много вопросов: он утверждал, что операция в Газе позволит уничтожить ХАМАС и вернуть домой пленников. Не произошло ни того, ни другого.

Партнёры Израиля пытаются охладить пыл Нетаньяху. Эммануэль Макрон призвал перестать поставлять израильтянам оружие. И получил довольно хамский ответ.

Президент Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают к введению эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им. Вводит ли Иран эмбарго на поставки оружия "Хезболле", хуситам, ХАМАСУ и другим своим ставленникам? Конечно, нет.

Джо Байдена спросили - пытался ли он поговорить с Нетаньяху, чтобы уговорить его не бить хотя бы по ядерным объектам? Президент ответил коротко - "нет".

По всему миру проходят протесты. Люди требуют остановить Израиль. В Чили митингующие несли на руках свёртки из простыней, изображая матерей Газы с погибшими младенцами на руках.