Маск стал героем мемов после выступления на митинге у Трампа

Будущее западной военной помощи Киеву оказалось под большим вопросом. За месяц до президентских выборов в США Белый дом остерегается предпринимать какие-либо непопулярные меры, чтобы не поставить под угрозу кампанию кандидата от Демпартии Камалы Харрис. Что, впрочем, не мешает её главному сопернику - республиканцу Дональду Трампу - напоминать о провалах демократов.

Трамп, похоже, решил испытать на собственной шкуре, попадает ли дважды снаряд в одну воронку. И отправился на предвыборное мероприятие в тот же город Батлер, где летом на него было совершено покушение. Правда, подстраховался. Выступал за пуленепробиваемым стеклом. На крышах соседних зданий, в том числе и на той, с которой в него стреляли 13 июля, расположились снайперы.

Ставка на образ активного бесстрашного несгибаемого лидера электорату явно зашёл. Речь в Батлере посмотрели более 10 миллионов человек. Рейтингов явно добавил и Илон Маск, который теперь открыто агитирует за Трампа и впервые выступил на его митинге. Прыжки Маска на митинге едва не затмили выступление самого Трампа и стали главным мем-событием в США.

Интернет-пользователи соревнуются в придумывании названий к кадрам, показанным по телевидению: от "Так мой кот выпрашивает еду" до "Гастрольный тур группы "Руки вверх" по Америке стартовал". Впрочем, скакал Маск явно не от радости - в нынешней Америке для этого нет поводов. Скорее показывал, к каким высотам нужно стремиться, например, на Марс. Вместо того, чтобы тонуть в вашингтонском болоте.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США: Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока. А Байден и Харрис предлагают 750 долларов людям, чьи дома снесло ураганом, и при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышали.

Одну из этих стран две трети опрошенных журналистами американцев не могут даже найти на карте мира. При этом, пока еще действующий президент США намерен успеть до конца своего срока слить на Украине еще пять с половиной миллиардов долларов. На следующей неделе хромая утка Байден попробует долететь до Рамштайна на встречу контактной группы по обороне. Будет давить на союзников не бросать украинский проект.