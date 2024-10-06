Врачи Склифа рассказали о состоянии Василия Ливанова

В московском НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова. Актёр находится в тяжёлом состоянии, он помещён в реанимацию неврологического отделения, сообщает РИА Новости.

Народного артиста РСФСР госпитализировали 29 сентября с инсультом в НИИ имени Склифосовского. Ему сделали сложную операцию по удалению тромба. Близкие утверждали, что жизни 89-летнего актёра ничто не угрожает.

Тем не менее, на этой неделе появилась информация о том, что у Ливанова есть признаки дыхательной недостаточности, артиста пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Он также снимался в таких известных картинах, как "Неотправленное письмо", "Звезда пленительного счастья" и других.