Собянин рассказал о развитии Мнёвниковской поймы

В районе Мнёвниковской поймы будут построены порядка трёх миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Здесь вскоре появятся жилые комплексы, социальная инфраструктура, спортивный кластер, объекты культуры и деловые центры.

Мэр напомнил, что интеграция этой территории в городскую среду началась с формирования транспортного каркаса: на острове уже открыты станции "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии метро, проложены автодороги.