В Курской области предотвращены новые попытки прорыва границы

В Курской области при поддержке авиации и артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населённого пункта Новый Путь. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за последние 24 часа нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области подразделениям украинских войск. За сутки потери ВСУ составили около двухсот военнослужащих, уничтожено семь единиц техники.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.