Как живёт Бибирево - московский район с тремя парками

По одной из версий, название этого района происходит от старинного слова со значением "бобёр". Местный храм построен в честь чуда избавления от эпидемии холеры в конце XIX века.

Сейчас эти места - одни из самых экологически чистых в столице: тут нет промзон, зато сразу три парка. А местная станция метро - первая, открывшаяся после распада Советского Союза.

Всё это - о районе Бибирево. В нём есть всё, что нужно для комфортной и насыщенной жизни. О том, как она меняется - Татьяна Сидорова (смотрите видео).