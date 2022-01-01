"Искандер" поразил под Одессой судно с западным оружием для Украины

Россия нанесла точный удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. Удар нанесён из комплекса "Искандер-М" в момент разгрузки контейнеровоза.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что авиация поразила базу горючего в районе Одессы, инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пункты управления беспилотниками.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.