Москвичей предупредили о сильных дождях

За двое суток в Москве и области выпадет до половины месячной нормы осадков. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

После тёплого и сухого сентября в первую декаду октября столичный регион накроет Южный циклон. Температура немного поднимется, но при этом почти двое суток подряд будут идти дожди.

Москвичи назвали прошедший сентябрь четвёртым месяцем лета. В этом году первый месяц календарной осени в столичном регионе выдался чрезвычайно сухим и тёплым, а в некоторые дни даже жарким. Столбики термометров поднимались до 25 градусов.