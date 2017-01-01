В московском проекте "Музеи - детям" участвуют более 115 площадок

Школьники и студенты посетили музеи и выставочные залы более 380 тысяч раз в этом году в рамках популярного проекта "Музеи - детям". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что проект стартовал в сентябре 2017 года. Благодаря ему учащиеся могут бесплатно посещать выставки и музеи по карте "Москвëнок" и карте москвича.

В проекте участвуют более 115 музейных и выставочных площадок. Особой популярностью пользуются Музей Москвы, Музей космонавтики и музей-панорама "Бородинская битва".

В этом учебном году к проекту присоединились такие участники, как павильоны "Пчеловодство" и "АТОМ" на ВДНХ, Музей истории ватной игрушки и другие.